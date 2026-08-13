Insolația poate apărea și fără expunere directă la soare. Semnalul de alarmă tras de medici

Vara, temperaturile ridicate pot pune organismul la grea încercare, iar riscul de insolație nu dispare atunci când ne retragem la umbră. Căldura excesivă, umiditatea și lipsa hidratării pot afecta capacitatea corpului de a-și regla temperatura și pot duce la apariția unor simptome care nu trebuie ignorate. Medicii explică în ce situații poate apărea insolația, cum o recunoaștem și ce măsuri putem lua pentru a o preveni.
Poți face insolație fără să stai în soare? Ce spun medicii
În zilele caniculare, majoritatea oamenilor caută umbra, convinși că astfel elimină riscul de insolație. În realitate, specialiștii spun că expunerea directă la soare nu este singurul factor care poate provoca această problemă.
Insolația apare atunci când organismul nu mai reușește să își mențină temperatura în limite normale. Dacă temperatura corpului crește rapid și mecanismele naturale de răcire nu mai fac față, pot apărea simptome severe, indiferent dacă persoana se află în soare sau la umbră.
Cum poți face insolație fără expunere directă la soare
Medicii explică faptul că temperaturile foarte ridicate, combinate cu umiditatea crescută și lipsa ventilației, pot suprasolicita organismul.
Riscul este mai mare în situații precum:
statul timp îndelungat într-un spațiu foarte cald și neaerisit;
efortul fizic intens pe vreme caniculară;
deshidratarea;
purtarea hainelor groase sau care nu permit evaporarea transpirației;
petrecerea timpului într-o mașină încinsă sau într-o încăpere fără aer condiționat.
Chiar și la umbră, dacă temperatura aerului este foarte ridicată, corpul poate acumula căldură mai repede decât o poate elimina.
Care sunt simptomele insolației
Semnele pot apărea treptat sau brusc și necesită atenție imediată.
Printre cele mai frecvente simptome se numără:
temperatură corporală foarte ridicată (peste 40°C);
dureri puternice de cap;
amețeli și stare de confuzie;
greață și vărsături;
slăbiciune accentuată;
puls accelerat;
piele fierbinte și uscată sau, în unele cazuri, transpirație abundentă;
dificultăți de respirație;
pierderea cunoștinței în cazurile severe.
Medicii atrag atenția că insolația reprezintă o urgență medicală și necesită intervenție rapidă.
Cine este cel mai expus
Există categorii de persoane care dezvoltă mai ușor insolație:
copiii mici;
persoanele vârstnice;
femeile însărcinate;
persoanele cu boli cardiovasculare sau respiratorii;
cei care desfășoară activități fizice intense în aer liber;
persoanele care iau anumite medicamente ce afectează reglarea temperaturii corpului.
Ce trebuie să faci dacă apar simptomele
Dacă o persoană prezintă semne de insolație, medicii recomandă:
mutarea imediată într-un loc răcoros și bine ventilat;
îndepărtarea hainelor groase sau strâmte;
răcirea corpului cu comprese reci sau apă la temperatura camerei;
consumul de lichide, dacă persoana este conștientă și poate înghiți;
apelarea serviciului de urgență 112 dacă simptomele sunt severe sau apar tulburări de conștiență.
Cum poți preveni insolația
Prevenția este cea mai eficientă metodă de protecție în zilele foarte călduroase.
Specialiștii recomandă:
consumul regulat de apă, chiar dacă nu apare senzația de sete;
evitarea efortului fizic în intervalul cu temperaturi maxime;
purtarea hainelor lejere, deschise la culoare;
folosirea pălăriilor și a șepcilor atunci când ieși afară;
petrecerea timpului în spații răcoroase și bine ventilate;
evitarea consumului excesiv de alcool și a băuturilor foarte dulci.
Medicii subliniază că umbra reduce expunerea la radiațiile solare, însă nu elimină complet riscul de supraîncălzire. În perioadele cu temperaturi extreme, organismul poate ajunge la epuizare termică sau chiar la insolație chiar și fără expunere directă la soare, dacă nu este hidratat și răcit corespunzător, potrivit sursei.