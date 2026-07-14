Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne schimbă starea vremea?

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 14 iul. 2026, 09:35

De ce ne influențează vremea starea de spirit și nivelul de energie? Află explicațiile specialiștilor și cum îți poți proteja sănătatea în fața schimbărilor bruște de temperatură, la Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.

Ai observat cum o zi însorită îți poate schimba complet dispoziția? Nu este doar o impresie. Lumina naturală influențează producția de serotonină, hormon asociat cu starea de bine. În lipsa ei, nivelul poate scădea, iar energia și motivația sunt afectate.

Pe de altă parte, zilele mohorâte pot accentua starea de oboseală sau lipsa de chef. Schimbările de presiune atmosferică pot influența și ele organismul, inclusiv nivelul de energie sau apariția durerilor de cap.

De aceea, este important să compensezi lipsa luminii prin activitate și expunere la aer liber, chiar și în zilele mai puțin plăcute.

Vremea nu îți controlează complet starea, dar cu siguranță o influențează.Iar conștientizarea acestui lucru te ajută să reacționezi mai bine. 

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