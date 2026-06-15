Accident grav în Vâlcea: microbuz școlar implicat, trei elevi au ajuns la spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 17:30

Trei elevi au fost transportați la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DN 67, în localitatea Slătioara, județul Vâlcea, în care a fost implicat un microbuz școlar și un autoturism.

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