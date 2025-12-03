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Alexandra Păcuraru: ”România, o țară a inimii și a demnității”
Alexandra Păcuraru: ”România, o țară a inimii și a demnității”
Alexandra Păcuraru a rostit cuvinte care răsună adânc în sufletul fiecărui român
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