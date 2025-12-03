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Alexandra Păcuraru: ”România, o țară a inimii și a demnității”

Alexandra Păcuraru: ”România, o țară a inimii și a demnității”

Alexandra Păcuraru: ”România, o țară a inimii și a demnității”

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 3 dec. 2025, 12:14

Alexandra Păcuraru a rostit cuvinte care răsună adânc în sufletul fiecărui român

Alexandra Păcuraru a rostit cuvinte care răsună adânc în sufletul fiecărui român: „Ce înseamnă să fii suveran? Înseamnă să fii Român autentic, să fii patriot adevărat.” În aceste fraze simple se ascunde o chemare la unitate și la respect pentru rădăcinile noastre.

”Ce înseamnă să fi suveran? Înseamnă să fi Român autentic, să fi patriot adevărat.

Suveranitatea nu ține de nicio doctrină politică, nu ține de niciun partid politic, ține doar de dragostea ta pentru țară și pentru neam.

Să ne respectăm eroii, să ne respectăm pământurile strămoșești.

A fi suveran înseamnă să fi stăpân și demn la tine în țară.

Politica a dezbinat comunități, a dezbinat familii. Politica este făcută de oameni și trebuie să fie făcută pentru oameni.

Este momentul ca politica să unească, este momentul ca România să revedivă suverană.

Toți trebuie să fim suverani pentru că toți de dorim să avem o țară a noastră. Nu să fim străini, aici, acasă.”

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