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Anchetă de amploare a DNA la frontieră: funcționari publici, vizați pentru mită. 54 de percheziții în patru județe
Colaj foto DNA/ Control frontieră
Publicat21 sept. 2026, 12:35
Actualizat21 sept. 2026, 12:36
SursăRealitatea.Net
Procurorii anticorupție au descins, luni dimineață, la peste 50 de percheziţii în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, într-un dosar cu infracţiuni de corupţie. Mai mulţi funcţionari publici din cadrul autorităţilor de frontieră sunt acuzaţi că, începând din 2023, ar fi primit bani pentru a permite unor cetăţeni să tranziteze graniţa din nord-est cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală.
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