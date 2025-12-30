Bulgarii se îngrămădesc să cumpere euro. Cozi la Banca Națională, cu două zile înainte de adoptarea monedei unice

Cozi la Banca Națională, cu două zile înainte de adoptarea monedei unice

Cu doar două zile înainte de adoptarea oficială a monedei unice europene, Bulgaria se află într-o veritabilă febră a euro. Începând cu 1 ianuarie 2026, euro va înlocui leva, iar Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro. Tranziția are loc însă într-un climat tensionat, marcat de instabilitate politică și temeri legate de posibile scumpiri.

În ultimele zile, numeroși bulgari au stat la coadă la Banca Națională din Sofia pentru a cumpăra monede euro. După mai multe amânări ale aderării, cauzate în principal de nivelul ridicat al inflației, vecinii noștri fac în sfârșit pasul către moneda unică europeană.

Pentru o parte a populației, intrarea în zona euro reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Bulgariei de după căderea regimului comunist, în 1989. Economiștii locali consideră că adoptarea euro este un pas firesc pentru economia bulgară și estimează că impactul pe termen scurt nu va fi unul dramatic.

Potrivit experților, Bulgaria stă relativ bine în privința disciplinei fiscale și a stabilității bugetare. Totuși, analiștii atrag atenția că problemele structurale persistă, în special lipsa unui stat de drept funcțional și nivelul ridicat al corupției.

Trecerea la moneda unică are loc pe fondul unei crize politice profunde. Guvernul a demisionat la începutul lunii, în urma unui val de proteste anticorupție, iar Bulgaria nu are încă un buget aprobat pentru anul viitor.

Această instabilitate politică ridică semne de întrebare cu privire la ritmul reformelor, perspectivele de creștere economică și capacitatea de absorbție a fondurilor europene, esențiale pentru una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană.