Ce sărbătoare e pe 20 iunie 2026. Sfinții importanți pomeniți în Postul Sfinților Petru și Pavel

Creștinii ortodocși îi cinstesc pe 20 iunie 2026 pe Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, episcopul Patarelor, și pe Sfântul Ierarh Calist, patriarhul Constantinopolului. Ziua cade în perioada Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante etape de pregătire spirituală din calendarul bisericesc.
Tot în această zi este pomenit și Sfântul Nicolae Cabasila, mare teolog și scriitor duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe, cunoscut pentru lucrările sale dedicate vieții creștine și Sfintelor Taine.
Sfântul Metodie, apărător al credinței și martir al Bisericii
Sfântul Sfințit Mucenic Metodie a fost episcop al cetății Patara din Licia, în Asia Mică. El s-a remarcat prin activitatea sa pastorală și prin lupta împotriva învățăturilor considerate eretice în acea perioadă.
Potrivit tradiției creștine, Sfântul Metodie a apărat cu fermitate dreapta credință și a mărturisit numele lui Hristos chiar și în fața persecuțiilor. Curajul său l-a transformat într-un simbol al statorniciei în credință.
În timpul domniei împăratului Aurelian, sfântul a fost condamnat la moarte pentru credința sa, primind cununa muceniciei prin tăierea capului.
Pomenit tot pe 20 iunie, Sfântul Ierarh Calist a fost patriarh al Constantinopolului și unul dintre cei mai importanți susținători ai spiritualității isihaste.
Înainte de a ocupa scaunul patriarhal, a viețuit în Muntele Athos, unde a fost ucenicul Sfântului Grigore Sinaitul. A păstorit Biserica într-o perioadă dificilă pentru Imperiul Bizantin și a rămas cunoscut pentru scrierile sale duhovnicești, incluse ulterior în Filocalie.
Sfântul Calist a trecut la cele veșnice în anul 1363, în Serbia, unde se afla într-o misiune diplomatică.
Sfântul Nicolae Cabasila, model de sfințenie pentru credincioșii din lume
Personalitate marcantă a secolului al XIV-lea, Sfântul Nicolae Cabasila este considerat unul dintre cei mai importanți teologi ai Ortodoxiei.
Originar din Tesalonic, acesta a studiat teologia, filosofia, dreptul și retorica, devenind diplomat și scriitor apreciat. Deși nu a fost hirotonit, a lăsat în urmă lucrări fundamentale pentru spiritualitatea ortodoxă, printre care „Despre viața în Hristos” și „Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii”.
Prin întreaga sa activitate, Sfântul Nicolae Cabasila a arătat că apropierea de Dumnezeu și viața în Hristos sunt accesibile tuturor credincioșilor, nu doar monahilor.
Ce este bine să faci într-o zi de sâmbătă
În tradiția ortodoxă, sâmbăta este dedicată pomenirii celor adormiți și rugăciunii pentru sufletele celor trecuți la Domnul.
Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele bisericești, să ofere pomană, să aprindă lumânări pentru cei răposați și să rostească rugăciuni de mulțumire și de iertare.
De asemenea, este recomandată păstrarea unei atmosfere de liniște și împăcare în familie, precum și evitarea conflictelor și a cuvintelor grele.
Ce să eviți în ziua de sâmbătă
Potrivit tradiției populare și obiceiurilor religioase, ziua de sâmbătă nu este potrivită pentru certuri, judecarea aproapelui sau pentru fapte care pot aduce tulburare sufletească.
Mulți credincioși aleg să evite excesele, vorbele urâte și comportamentele care îi îndepărtează de valorile creștine, dedicând această zi rugăciunii și reflecției.
Rugăciunea de sâmbătă pentru binecuvântare și ocrotirea familiei
Rugăciunea rostită în seara de sâmbătă este considerată de mulți credincioși o cale prin care pot cere ajutorul lui Dumnezeu, pace sufletească și protecție pentru cei dragi.
Prin această rugăciune, creștinii cer iertarea păcatelor, binecuvântare pentru familie, sănătate pentru cei bolnavi, liniște pentru cei aflați în suferință și odihnă veșnică pentru cei adormiți.
Biserica învață că rugăciunea făcută cu credință și smerenie apropie omul de Dumnezeu și îl ajută să găsească puterea necesară pentru a depăși încercările vieții.
De unde provine denumirea zilei de sâmbătă
Numele zilei de sâmbătă are rădăcini vechi și este asociat cu planeta Saturn. În tradiția romană, Saturn era zeul agriculturii și al recoltelor, iar ziua îi era dedicată.
De-a lungul timpului, denumirea s-a păstrat în numeroase culturi și limbi, fiind asociată atât cu tradițiile antice, cât și cu semnificațiile religioase dezvoltate ulterior în creștinism.
Pentru credincioșii ortodocși, însă, sâmbăta rămâne înainte de toate o zi a rugăciunii, a pomenirii celor adormiți și a pregătirii sufletești pentru Sfânta Liturghie de duminică.