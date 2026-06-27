Cum a apărut Florin Piersic la 90 de ani. Maestrul a participat la Piatra Fest 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 14:24

Florin Piersic a participat la Piatra Fest 2026, la vârsta de 90 de ani. Actorul a fost primit cu aplauze de public, iar imaginile cu apariția sa de la Piatra-Neamț au atras numeroase reacții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre florin piersic