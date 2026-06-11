Deschiderea Transfăgărășanului a fost amânată din cauza codului portocaliu

Din motive de siguranță, Compania de Administrare a Administrației Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), anunțată pentru mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 09.00.

”Din punct de vedere tehnic, circulația pe Transfăgărășan ar putea fi deschisă”, explică directorul CNAIR, Cristian Pistol într-o postare pe pagina sa de Facebook.

”Însă acest drum montan, aflat la mare altitudine, se găsește în zona unui cod portocaliu de ploi torențiale (peste 60 de litri pe metru pătrat), anunțat să dureze până mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 10.00.

În aceste condiții, prefer să nu deschidem circulația până la încetarea codului portocaliu, pentru a nu pune în pericol participanții la trafic.

Imediat după ce codul portocaliu va trece, vom face o nouă revizie pe Transfăgărășan, pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni (stânci, grohotiș, copaci) desprinse de pe versanți.

Dacă starea drumului va permite, după finalizarea reviziei, estimăm deschiderea circulației mâine, vineri, 12 iunie 2026, începând cu ora 12.00.

Siguranța celor care urcă pe munte rămâne prioritatea noastră. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a transmis Pistol.