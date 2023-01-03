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Doi maramureșeni, cu ordine de protecție, după ce și-au agresat soțiile

Doi maramureșeni, cu ordine de protecție, după ce și-au agresat soțiile

Doi maramureșeni, cu ordine de protecție, după ce și-au agresat soțiile

Scris de Muresan Rodica Publicat: 3 ian. 2023, 17:38

În prima zi a anului 2023, polițiștii din Ocna Șugatag și Borșa au intervenit la două intervenții semnalate prin 112

În prima zi a anului 2023, polițiștii din Ocna Șugatag și Borșa au intervenit la două intervenții semnalate prin 112, în urma cărora au fost emise două ordine de protecție provizorii.

Potrivit IPJ Maramureș, două femei de 44 și 50 de ani din Breb și Borșa au sesizat polițiștii cu privire la faptul că au fost agresate de soții lor. În baza celor constatate, polițiștii au emis ordine de protecție provizorii pe numele a doi bărbați de 41 și 49 de ani.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.

La data de 30 decembrie, polițiștii băimăreni au fost sesizați prin apel direct de către o femeie, cu privire la faptul că, fiul acesteia a încălcat ordinul de protecție emis de Judecătoria Baia Mare.

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta, respectiv o femeie de 59 de ani din municipiu, care a relatat faptul că, fiul acesteia, un tânăr de 25 de ani din Băița, împotriva căruia este emis ordin de protecție, ar fi sărit gardul imobilului de domiciliu al femeii, solicitându-i o sumă de bani. Ulterior, acesta a părăsit locul faptei în momentul în care femeia a apelat la Poliția Municipiului Baia Mare.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție.

Sursa: Realitatea de Maramures

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