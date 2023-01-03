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Social· 2 min citire
Doi maramureșeni, cu ordine de protecție, după ce și-au agresat soțiile
Doi maramureșeni, cu ordine de protecție, după ce și-au agresat soțiile
În prima zi a anului 2023, polițiștii din Ocna Șugatag și Borșa au intervenit la două intervenții semnalate prin 112
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