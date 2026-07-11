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Dosarul azilelor lui Viorel Pașca se extinde la acuzații de trafic de droguri și controale la autorități
Azilul din Bihor al lui Viorel Pașca. Foto/Poliția
Publicat11 iul. 2026, 13:43
SursăRealitatea.Net
Răsturnare de situație în ancheta care vizează azilele groazei din Bihor, administrate de Viorel Pașca. Procurorii se pregătesc să extindă cercetările pentru acuzații extrem de grave, printre care și traficul de droguri de risc, după o descoperire șocantă făcută la percheziții. Mai mult, vizate de verificări sunt și autoritățile statului care ar fi trebuit să controleze aceste centre.
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