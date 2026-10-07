Incendiu de amploare în zona Craica din Baia Mare, localizat după trei ore

Publicat 7 oct. 2026, 11:24 Sursă DirectMM

Un incendiu care a afectat o suprafață de aproximativ un hectar a izbucnit în noaptea de sâmbătă, 6 octombrie, în zona Craica din Baia Mare. Focul a fost localizat în jurul orei 07:00, fără ca să fie înregistrate victime.

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