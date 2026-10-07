Incendiu de amploare în zona Craica din Baia Mare, localizat după trei ore

Un incendiu care a afectat o suprafață de aproximativ un hectar a izbucnit în noaptea de sâmbătă, 6 octombrie, în zona Craica din Baia Mare. Focul a fost localizat în jurul orei 07:00, fără ca să fie înregistrate victime.
Alarma a fost dată în jurul orei 04:00, când echipajele de intervenție au găsit un incendiu care se manifesta violent și cuprinsese mai multe locuințe improvizate. La sosirea pompierilor, suprafața afectată depășea deja 500 de metri pătrați.
Propagarea rapidă a flăcărilor a fost favorizată de vânt și de cantitatea mare de materiale combustibile prezente în zonă. Pentru a limita extinderea incendiului spre alte construcții, echipele au acționat simultan pe trei sectoare distincte.
La fața locului au fost dislocate șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă, precum și două echipaje SMURD. Intervenția a fost susținută de trei cisterne pentru alimentarea cu apă, două utilaje ale Primăriei Baia Mare și o autospecială de stingere aparținând serviciului privat pentru situații de urgență al Aramis Invest.
În jurul orei 07:00, incendiul a fost localizat. Evaluarea efectuată de echipele de intervenție indică o suprafață totală afectată de aproximativ un hectar. Pompierii continuă să acționeze pentru stingerea completă a focarelor și eliminarea riscului de reaprindere.
Cauza exactă a incendiului nu a fost comunicată oficial până în prezent. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora focul ar fi fost provocat în urma unui conflict, însă aceste detalii nu sunt confirmate de autorități.