Jaful din seiful de la Otopeni. Ce probleme au întâmpinat anchetatorii

Investigația privind dispariția a 700.000 de euro, suma confiscată în ianuarie de la două femei pe aeroportul Otopeni, se lovește de dificultăți tehnice și lipsa unor dovezi clare.
Ancheta este încă în curs de desfășurare, fără o concluzie oficială care să lege furtul de persoanele vizate. O complicare majoră pentru polițiști o constituie imaginile de pe camerele de supraveghere. Acestea nu captează direct încăperea securizată, ci doar holul, iar înregistrările sunt șterse automat după o lună.
Dacă furtul a avut loc mai demult și materialele video nu au putut fi recuperate, autoritățile riscă să piardă o probă esențială. Banii în cauză au fost descoperiți în ianuarie la două femei, mamă și fiică, care se întorceau din Dubai cu un avion privat.
Femeia de 49 de ani, asistentă medicală în Bihor, a declarat că banii nu îi aparțin și că trebuiau ajunși la un om de afaceri din Oradea. Cele două erau așteptate pe pistă de două mașini, detaliu care a atras atenția poliției, mai ales că femeile au menționat inițial că nu au bunuri de declarat.
La percheziție, ofițerii au găsit sute de mii de euro ascunși în ghete și pantofi de lux, precum și bijuterii evaluate la aproximativ 2,3 milioane de euro. Ancheta inițială nu a relevat dovezi că banii proveneau din activități ilegale, iar dosarul a fost clasat. Majoritatea bijuteriilor au fost restituite, însă destinul celor 700.000 de euro rămâne necunoscut.