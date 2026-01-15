Kremlinul pune presiune pe Kiev: „Timpul negocierilor se scurge. Zelenski trebuie să ia o decizie”

Kremlinul pune presiune pe Kiev

Moscova avertizează că șansele Ucrainei de a ajunge la o soluție negociată cu Rusia se reduc rapid, pe fondul eșecului discuțiilor inițiate de Statele Unite la finalul anului 2025. Kremlinul susține că situația autorităților de la Kiev se deteriorează de la o zi la alta, iar opțiunile de decizie devin tot mai limitate.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat joi, citat de agenția TASS, că „marja de manevră” a Ucrainei se restrânge constant și că este momentul ca liderii de la Kiev să își asume responsabilitatea pentru viitorul țării. „Este timpul ca Zelenski să își asume responsabilitățile și să ia o decizie adecvată”, a transmis Peskov.

Declarațiile Kremlinului vin la scurt timp după un interviu acordat miercuri de Donald Trump agenției Reuters, în care fostul președinte american a afirmat că liderul rus Vladimir Putin ar fi dispus să ajungă la un acord de pace, în timp ce Ucraina ar manifesta mai puțină deschidere față de negocieri. Întrebat cine blochează procesul diplomatic, Trump a răspuns direct: „Zelenski”.

Peskov a salutat aceste afirmații, subliniind că Moscova rămâne deschisă dialogului și că poziția Rusiei este cunoscută atât de Washington, cât și de conducerea ucraineană.

Totodată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat că Rusia este pregătită să îi primească la Moscova pe emisarul lui Trump, Steve Witkoff, precum și pe Jared Kushner, ginerele fostului lider american, pentru discuții suplimentare pe tema Ucrainei, imediat ce va fi stabilită data vizitei. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, vizita ar putea avea loc în perioada următoare, posibil până la finalul acestei luni.