Maramureșeanul fugit din spitalul de psihiatrie din Ștei, găsit de polițiști

Bărbatul din Maramureș care a fugit din spitalul de psihiatrie din Ștei

Bărbatul din Maramureș care a fugit din spitalul de psihiatrie din Ștei și a fost dat în urmărire națională, a fost găsit de polițiștii bihoreni în localitatea Câmpani. Bărbatul era internat provizoriu în unitatea medicală din noiembrie 2019, în baza unei decizii a instanței, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri și alte violențe.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ștei au depistat, vineri seara, pe o stradă din localitatea bihoreană Câmpani un bărbat de 56 de ani, din comuna Groșii Țibleșului, judeţul Maramureș.

Acesta era urmărit național, după ce, la data de 24 iunie, ar fi plecat voluntar dintr-un spital din localitatea bihoreană Ștei, unde era internat și nu a mai revenit (VEZI AICI ).

Cel în cauză a fost reinternat în unitatea spitalicească din localitatea Ștei, județul Bihor.



