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Polițiștii maramureșeni au depistat doi mopediști cu probleme grave: unul băut, altul fără permis
FOTO: Arhivă
Polițiștii din Maramureș continuă acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere și de creștere a siguranței pe drumurile publice, cu accent pe respectarea regulilor privind conducerea mopedelor, motocicletelor și triciclurilor. În data de 29 iulie 2026, două astfel de situații au fost identificate în localitățile Cicârlău și Botiza.
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