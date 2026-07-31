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Polițiștii maramureșeni au depistat doi mopediști cu probleme grave: unul băut, altul fără permis

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 31 iul. 2026, 11:47

Polițiștii din Maramureș continuă acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere și de creștere a siguranței pe drumurile publice, cu accent pe respectarea regulilor privind conducerea mopedelor, motocicletelor și triciclurilor. În data de 29 iulie 2026, două astfel de situații au fost identificate în localitățile Cicârlău și Botiza.

În Cicârlău, polițiștii din Tăuții Măgherăuș au oprit un moped condus de un tânăr de 29 de ani. Vehiculul nu era înregistrat conform legii, iar testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, iar aspectele penale sunt cercetate.

În aceeași zi, în jurul orei 13:00, pe DC 19 din Botiza, polițiștii din Dragomirești și cei ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au oprit un moped condus de un bărbat de 38 de ani. Acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, iar mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat. Testul cu etilometrul a arătat 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, pentru care a primit o sancțiune contravențională. Sunt efectuate cercetări pentru conducerea fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

Polițiștii reamintesc că în ultima perioadă au avut loc mai multe accidente cu mopede și motociclete și îndeamnă conducătorii acestor vehicule la prudență, responsabilitate și respectarea tuturor condițiilor legale.

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