Proiectul de reformă în administrația publică a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării

Proiectul de reformă în administraţia publică, ce prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării.

Proiectul ar urma să fie transformat în lege, tot prin asumarea răspunderii guvernului în parlament, probabil săptămâna viitoare, pentru că este parte esenţială în elaborarea bugetului de stat pe acest an.

Autorităţile estimează că va duce la reducerea cheltuilelilor statului cu peste trei miliarde de lei anul acesta şi cu aproape șase miliarde anual după 2026.

Diminuarea cheltuielilor se va face prin tăieri de posturi şi de sporuri. De asemenea, sunt introduse noi sancţiuni pentru cei care nu-şi plătesc taxele.

Actul normativ propus de guvern va modifica mai multe legi, având articole care se referă şi la modul de funcţionare a instituţiilor publice, la amenzile rutiere sau la impozitele pe clădiri.

Una dintre principalele prevederi stabileşte o diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, fără să fie afectate însă salariile de bază ale angajaţilor.

Scăderea se va face prin reorganizarea instituţională, prin reducerea de sporuri sau prin tăieri de posturi. În schimb, la nivelul autorităţilor locale se prevede clar o reducere de 10% a posturilor ocupate.

De asemenea, vor fi eliminate peste 6.000 posturi de consilieri personali şi vor fi reduse cu 25% posturile din instituţiile prefectului.

În plus, salariul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va fi plafonat, salariile din instituţiile subordonate Ministerului Dezvoltării vor fi limitate prin grile de salarizare, va fi redus numărul de membri ai consiliului de administraţie pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Mai prevede şi majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile ilegale pentru o perioadă de cinci ani şi restricţii pentru datornicii care vor să vândă sau să cumpere locuinţe şi maşini.

Proiectul de lege mai stabileşte că statul poate să reţină taxe şi impozite neplătite din indemnizaţia de handicap sau din ajutoarele sociale.