Sentință în cazul morții unui minor la Negrești-Oaș: doi ani cu suspendare și despăgubiri de 560.000 de euro

Publicat 12 oct. 2026, 10:02 Sursă Ziua de Constanța

Un șofer de autotren a fost condamnat joi, 8 octombrie 2026, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, după ce în 2019 un băiat de 13 ani a decedat într-un accident pe DN19, la Negrești-Oaș.

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