Sentință în cazul morții unui minor la Negrești-Oaș: doi ani cu suspendare și despăgubiri de 560.000 de euro

Un șofer de autotren a fost condamnat joi, 8 octombrie 2026, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, după ce în 2019 un băiat de 13 ani a decedat într-un accident pe DN19, la Negrești-Oaș.
Hotărârea Judecătoriei Negrești-Oaș stabilește și plata unor despăgubiri morale de 560.000 de euro către părinții și cei cinci frați ai victimei, potrivit informațiilor publicate de PresaSM. Instanța a reținut o culpă comună, împărțită în mod egal între conducătorul autotrenului și copilul care mergea cu bicicleta.
Accidentul s-a produs pe 23 martie 2019, în jurul orei 16:00, pe drumul național DN19. Băiatul se deplasa pe acostamentul din dreapta alături de un alt biciclist, dar a schimbat direcția spre stânga și a pătruns pe carosabil, în traiectoria vehiculului care se apropia din spate.
Șoferul a frânat și a încercat să evite impactul, însă bicicleta a intrat în contact cu partea laterală dreaptă a cabinei. Minorul a fost transportat la Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, unde a decedat în aceeași zi.
Viteza depășită și posibilitatea de evitare
Expertiza tehnică din 2024 a stabilit că autotrenul circula cu o viteză de aproximativ 76 km/h în momentul apariției pericolului și cu circa 57 km/h la impact, în zona unei limite de 50 km/h.
Specialiștii au concluzionat că tragedia putea fi prevenită dacă șoferul ar fi respectat limita de viteză. Judecătorul a reținut că conducătorul auto observase bicicliștii de la aproximativ 300 de metri, având posibilitatea să reducă viteza înainte ca situația să devină periculoasă.
Condamnare și muncă în folosul comunității
Pentru infracțiunea de ucidere din culpă, bărbatul a primit doi ani de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe aceeași perioadă. Instanța l-a obligat să participe la un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
La stabilirea pedepsei, judecătorul a luat în considerare faptul că șoferul a oprit după accident, a apelat numărul unic de urgență 112 și și-a exprimat regretul. Separat, a fost obligat să achite 6.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.
Despăgubirile morale și cheltuielile de psihoterapie
Familiei i-au fost acordate daune morale individualizate în funcție de consecințele demonstrate pentru fiecare membru. Instanța a stabilit și plata a 47.750 de lei pentru cheltuieli de psihoterapie, reprezentând jumătate din suma dovedită în dosar.
Documentele analizate au indicat 191 de ședințe de psihoterapie, facturate între septembrie 2022 și noiembrie 2025, în valoare totală de 95.500 de lei. Judecătorul a reținut că pierderea băiatului a afectat echilibrul emoțional al familiei și parcursul școlar al fraților.
Obligația de plată revine societății de asigurare RCA, reprezentată prin lichidator judiciar. Instanța a constatat că polița era valabilă la data accidentului și a respins solicitarea de obligare în solidar a șoferului și a firmei angajatoare cu asigurătorul.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare. Atât condamnarea, cât și despăgubirile pot fi reexaminate de instanța superioară.