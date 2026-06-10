Tragedie în Maramureș. Un adolescent de 14 a fost găsit spânzurat

Comunitatea din Groșii Țibleșului, județul Maramureș, este îndurerată după moartea unui adolescent în vârstă de 14 ani, găsit fără semne vitale în dimineața zilei de 10 iunie 2026.

Imediat după descoperirea băiatului, autoritățile au solicitat intervenția echipajelor medicale, iar la fața locului a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD.

Cadrele medicale au început de urgență manevrele de resuscitare și au încercat timp de mai multe zeci de minute să îi salveze viața. În ciuda eforturilor depuse, adolescentul nu a răspuns procedurilor, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul, potrivit emaramures.ro .

Cauzele și circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt cunoscute deocamdată. Polițiștii au preluat cazul și efectuează cercetări pentru a reconstitui evenimentele și pentru a stabili ce a dus la moartea minorului.

Vestea a provocat o puternică emoție în rândul locuitorilor, familia și apropiații adolescentului trecând prin momente extrem de dificile.