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Social· 1 min citire
Un copil de cinci ani accidentat în Munții Rodnei, recuperat de un echipaj Salvamont
Copil recuperat de salvatorii montani / Foto: Salvamont Maramureş
Publicat29 aug. 2026, 20:33
Sursărealitatea.net
Un copil în vârstă de cinci ani, aflat împreună cu familia în Munții Rodnei, s-a accidentat, fiind nevoie de intervenția salvatorilor montani, a informat, sâmbătă, dispecerul Serviciului Public Județean( SPJ) Salvamont Maramureș, Alina Prisecaru.
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