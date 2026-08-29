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Un copil de cinci ani accidentat în Munții Rodnei, recuperat de un echipaj Salvamont

Copil recuperat de salvatorii montani / Foto: Salvamont Maramureş

Copil recuperat de salvatorii montani / Foto: Salvamont Maramureş

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 20:33
Sursărealitatea.net

Un copil în vârstă de cinci ani, aflat împreună cu familia în Munții Rodnei, s-a accidentat, fiind nevoie de intervenția salvatorilor montani, a informat, sâmbătă, dispecerul Serviciului Public Județean( SPJ) Salvamont Maramureș, Alina Prisecaru.

'Salvamont Maramurș a intervenit pentru salvarea unui copil în vârstă de cinci ani, accidentat în zona Șaua Gărgălăului. Alarma a fost dată la ora 14:22, după ce băiatul a căzut și a suferit un traumatism la nivelul unui membru superior. Ajunsă la fața locului, echipa Salvamont i-a acordat primul ajutor și a început evacuarea din zona montană. Băiatul a fost transportat cu targa Tyromont până la autospeciala Salvamont, fiind apoi preluat și transportat până la locul de întâlnire cu echipajul medical', a precizat Alina Prisecaru.

Conform sursei citate, copilul a fost predat în siguranță echipajului de la Serviciul de Ambulanță, pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

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