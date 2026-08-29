Un copil de cinci ani accidentat în Munții Rodnei, recuperat de un echipaj Salvamont

Publicat 29 aug. 2026, 20:33 Sursă realitatea.net

Un copil în vârstă de cinci ani, aflat împreună cu familia în Munții Rodnei, s-a accidentat, fiind nevoie de intervenția salvatorilor montani, a informat, sâmbătă, dispecerul Serviciului Public Județean( SPJ) Salvamont Maramureș, Alina Prisecaru.

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