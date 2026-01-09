Un val de frig acoperă România: temperaturi de până la –20,7°C. De ce vestul țării a fost mai rece decât estul

De ce vestul țării a fost mai rece decât estul

România traversează unul dintre cele mai reci episoade ale iernii, cu temperaturi extrem de scăzute înregistrate în mai multe regiuni ale țării. În noaptea de joi spre vineri, vestul a fost zona cea mai afectată de ger, unde termometrele au coborât până la –18,5 grade Celsius.

Cea mai mică temperatură a fost raportată la vârful Omu, în Munții Bucegi, la altitudinea de aproximativ 2.500 de metri, unde s-au înregistrat –20,7 grade Celsius. La nivelul zonelor locuite, Banloc, în județul Timiș, s-a numărat printre cele mai reci localități din țară.

În mod surprinzător, depresiunile din estul Transilvaniei, cunoscute drept „polii frigului” României, au avut temperaturi mai ridicate, de aproximativ –15 grade Celsius.

Advertising

Explicația vine de la meteorologi, care arată că masa de aer polar a pătruns inițial prin vestul țării și s-a deplasat ulterior către est, determinând valori mai scăzute în regiunile vestice.

Administrația Națională de Meteorologie a extins și prelungit codul galben de ger pentru toată jumătatea de nord a țării, fiind vizate 30 de județe.

Prognoza pentru zilele următoare este îngrijorătoare. Temperaturile vor continua să scadă cel puțin patru zile consecutiv. În Capitală, valorile au coborât deja la –6 grade Celsius în zonele periferice, iar pentru începutul săptămânii viitoare sunt prognozate minime de până la –10 grade, existând posibilitatea emiterii unui cod galben de ger și pentru București.

Deși ninsorile au luat temporar o pauză, meteorologii avertizează că acestea vor reveni, în contextul menținerii unui regim termic deosebit de rece.