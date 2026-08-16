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Fotbal: Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă

Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-1

Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-1

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 21:09
Sursărealitatea.net

Oţelul Galaţi a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 1-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

Campioana a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alexandru Creţu (29), care a primit două cartonaşe galbene în decurs de cinci minute, dar a scăpat victoria printre degete.

Monday Etim (57) a deschis scorul pentru oaspeţi, cu un şut de la 12 metri, la centrarea lui Tudor Băluţă, dar internaţionalul moldovean Teodor Lungu (87) a egalat cu un şut de la circa 30 de metri, care l-a surprins pe portarul Răzvan Sava.

Gazdele au avut o bară, prin Patrick Fernandes (14), dar au ratat şi prin Pedro Nuno (43), Joao Paulino (66).

Universitatea şi-a creat în zece oameni oportunităţi prin Anzor Mekvabişvili (53), Luca Băsceanu (61) sau Assad Al Hamlawi (69).

De la revenirea gălăţenilor pe prima scenă din 2023, Oţelul şi Universitatea s-au întâlnit în principala competiţie internă de şapte ori, de trei ori s-au impus oltenii, un joc a fost câştigat de moldoveni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.

Universitatea rămâne o cu victorie în ultimele patru meciuri în toate competiţiile, două egaluri şi un eşec.

Oţelul are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru etape.

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