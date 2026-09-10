Negocieri intense în Bănie: Ștefan Baiaram, la un pas de un transfer istoric

Oferta de 6 milioane de euro ar putea fi acceptată în zilele următoare, marcând o mutare spectaculoasă pentru fotbalul românesc.
Universitatea Craiova este foarte aproape de a da o lovitură financiară de proporții pe piața transferurilor. Mijlocașul ofensiv Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai promițători tineri jucători din Superliga României, face obiectul unor negocieri intense în această perioadă, iar mutarea sa s-ar putea concretiza chiar în zilele următoare.
O sumă impresionantă pentru fotbalul românesc
Discuțiile purtate de conducerea clubului din Bănie se învârt în jurul unei oferte spectaculoase, evaluată la aproximativ 6 milioane de euro. Dacă această tranzacție se va materializa la cifrele vehiculate, plecarea lui Baiaram va reprezenta una dintre cele mai profitabile afaceri din istoria recentă a campionatului intern.
Oficialii olteni analizează cu mare atenție detaliile contractuale, având în vedere impactul major pe care o astfel de sumă l-ar avea asupra bugetului echipei.
Deși destinația exactă a fotbalistului nu a fost încă anunțată oficial, interesul pentru serviciile sale confirmă evoluțiile constant bune pe care acesta le-a avut în tricoul alb-albastru. Suporterii așteaptă acum cu nerăbdare deznodământul acestor tratative, mutarea având șanse uriașe să fie oficializată foarte curând, închizând astfel un capitol important pentru talentatul jucător format la Craiova.