Patru jucători noi la echipa Minerul Baia Mare

Luni a avut loc reunirea lotului echipei de Liga 3, CS Minaur Baia Mare, sub conducerea antrenorilor Dorin Toma, Vlad Ungureanu și Marius Marian. Între timp, conducerea clubului a perfectat patru transferuri, pe lângă cele făcute deja.

Jean Prunescu

– fundaș central, născut în 6 iulie 1989, la București. Are 1.85 m și a mai jucat în carieră la Steaua București II, Gloria Buzău, Astra II Giurgiu, Inter Clinceni, Voința Snagov, Petrolul Ploiești (împrumutat în ultimul sezon la Dacia Unirea Brăila).

Advertising

Brian Ronald Lemac

– atacant, născut în 15 septebrie 1995, la Sighetu Marmației. Are 1.85 m și 77 kg. El a mai jucat la “U” Cluj Napoca, Pandurii Târgu Jiu, Metalurgistul Cugir, iar în returul sezonului trecut a evoluat pentru ACS Fotbal Comuna Recea. A semnat un contract pe un an cu CS Minaur.

Vlad Sorin Suciu

– fundaș central, născut în 16 noiembrie 1996, la Constanța. A jucat pentru Farul Constanța, dar ultimul club unde a fost legitimat este Unirea Slobozia.

Alexandru Georgian Muscă

– atacant, născut în 27 martie 1996, la Constanța. A mai jucat la Farul Constanța, Dunărea Brăila, Daco-Getica București, Oțelul Galați și CSM Medgidia. Are 62 de meciuri jucate în Liga 2.

Trebuie să mai spunem că alți doi fotbaliști de la CS Minaur și-au prelungit înțelegerile. Este vorba de portarii

Alex Gudea

și

Eduard Iuhasz

.Primul meci amical va avea loc pe 20 iulie, în deplasare, cu Unirea Dej (colega din seria a 5-a). Urmează o dublă cu CSM Satu Mare (a promovat în acest sezon în Liga 3), primul meci urmând să aibă loc pe 27 iulie (deplasare), iar al doilea acasă, în data de 31 iulie. Mai apoi, în zilele de 3 și 7 august urmează o nouă dublă, cu Gloria Bistrița (nu a fost stabilită ordinea – un meci în Baia Mare și unul în Bistrița), iar pe 10 august va fi un meci acasă cu Unirea Dej.