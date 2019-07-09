Răzvan Ailenei se retrage din activitatea sportivă

După ce în urmă cu un an de zile închizătorul zimbrilor Răzvan Ailenei își prelungea cu C.S.M.Știința Baia Mare raporturile contractuale pentru o perioadă de 3 ani, acum datorită unor probleme medicale acesta se vede nevoit să renunțe la activitatea sportivă.

Născut pe data de 4 februarie 1992 în municipiul Baia Mare, fiul fostului taloner al Cemin-ului, Angheluț Ailenei (cel ce de mai bine de un an de zile ocupă funcția de membru în Comitetul Director Onorific) împreună cu fratele său Paul și-au petrecut perioada de juniorat la C.S.S.2 Baia Mare (2008-2010). Timp de patru ani (2010-2014) a jucat pentru C.S.Universitatea Cluj urmând ca în ultimii cinci ani să joace sub culorile C.S.M.Știința Baia Mare.

Cu formația băimăreană, puternicul închizător a jucat nu mai puțin de 12 finale. În SuperLiga de rugby a obținut două medalii de aur edițiile (2014 și 2018-2019), plus alte trei medalii de argint (2015, 2016-2017 și 2017-2018). Are la activ trei locuri doi în Cupa României (2014, 2016 și 2017-2018), fiind medaliat de două ori cu aur în Cupa Regelui (2016 și 2017). În aceiași competiție s-a mai încununat cu o medalie de argint în ediția inaugurală (2015) plus un loc trei în ultima stagiune (2018).

Pentru perioada în care a evoluat sub culorile C.S.M.Știința Baia Mare, fiind mai bine de doi ani desemnat și căpitan de echipă, conducerea campioanei României îi mulțumește urându-i mult succes și sănătate pe viitor.