Sportivul Alexandru Negrea a devenit dublu campion european la kickboxing. Maramureșeanul a început să practice boxul de la vârsta de 14 ani. S-a mutat în Italia dar nu a renunțat la sport și a făcut performanță în kickboxing.

Chiar dacă antrenamentele pentru acest sport nu sunt deloc ușoare, Alexandru Negrea se pregătește zilnic iar rezultatele se văd în premiile cu care se întoarece de la competițiile la care participă.

”Sunt de două ori campion european, unul dintre titluri l-am câștigat în luna februarie a acestui an, și odată campion intercontinental superkombat. În februarie au fost 16 meciuri, 1 titlu mondial și 3 europene, eu am fost unul dintre sportivii care a luptat pentru titlul european. A fost un titlu pe care eu mi l-am dorit deoarece eu am luptat déjà pentru acest titlu și anul trecut și am pierdut la puncte. Anul acesta am avut parte de revanșă și am reușit să câștig. Antrenamentele sunt foarte grele, dimineața am 3 ore de pregătire atletică, seara am alt antrenament de 2 ore”

, a precizat Alexandru Negrea.

Unul dintre meciurile cu care se mândrește Alexandru este cel cu marele Melvin Mahoev.

”Am avut șansa și norocul să obțin un contract de patru meciuri cu o gală americană care la momentul actual este a doua gală în lume ca și importanță. Am avut șansa să lupt în 2016 cu un sportiv olandez care este o legendă în sportul acesta, Melvin Mahoev, am reușit să câștig meciul, am făcut un meci foarte frumos și în 2017, am luptat cu un alt sportiv de top, un sportiv californian foarte puternic, am pierdut la puncte din păcate, dar am făcut un meci, zic eu, bun pentru că am stat în fața unui sportiv de top mondial care a ținut piept celor mai mari sportivi din lume”,

a adăugat Alexandru Negrea.

Anul viitor sportivul maramureșean va lupta pentru titlu de campion mondial pe care speră să îl și câștige.