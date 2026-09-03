Advertising
Sport· 1 min citire
Tenis feminin: Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea la US Open
Sorana Cîrstea la US Open / Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images via Reuters
Publicat3 sept. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
În turul al doilea, Cîrstea a trecut de franțuzoaica Diane Parry.
Citește și
- 11:23Argentina îl omagiază pe Lionel Messi. Toate meciurile se opresc în minutul 10
- 10:25Mircea Sandu, pensie de 2.000 de euro după 43 de ani de contribuții: „Am oferit și acum am dreptul să recuperez”
- 09:45Aryna Sabalenka şi Carlos Alcaraz, calificaţi în turul trei la US Open
- 08:40Fotbal: FCSB a început grupele Cupei României cu o victorie la scor, 5-0 cu FC Argeș
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News