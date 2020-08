Fostul președinte susține că a fost o adevărată umilință pentru mai multe instituții ale României.

„A fost o umilinta majora pentru politie, jandarmerie, pentru trupele speciale, pentru sefii Politiei Capitalei si Politiei Romane. E inadmisibil sa ai atata forta prezenta la priveghiul unui interlop. Informatii puteau sa culeaga prin mijloacele specifice, puteau sa fie printre cei aflati in casa, langa casa, in multime, nu era nevoie sa stea ostentativ acolo, puteau sa stea la 3 strazi cu masini, gata de interventie, daca aveau semnale ca ceva se poate intampla. As fi putut sa bag mana in foc ca nu urma sa se intample nimic. Momentul razbunarii va veni dar nu in acest moment.

Eu am pus in strategia nationala lupta cu clanurile interlope. Aceasta abordare a strategiei de securitate nationala nu a fost facuta pentru ca m-am trezit eu asa sa scriu, ci au fost foarte multe raporate si informari de la structurile de securitate”, a declarat Traian Basescu la Realitatea PLUS.