Ce naște din pisică șoareci mănâncă, spune o vorbă din popor. O știe mai bine ca oricine jurnalistul Dan Andronic, cel care s-a bucurat de timpuriu de roadele statului paralel. Crescut în legea spionilor, unchiul său fiind renumitul general Cornel Biriș, fost ofițer de Securitate în Unitatea “Fantome” (Umbre), recuperat în SIE (Serviciul de Informații Externe, n.r.), Dan Andronic a avut parte de o viață de film. Cu spioni. Jurnalistul-țepar, săgeată penală, nu s-a dat în lături de la nimic și a pus mâna pe tot ce i-a ieșit în cale, inclusiv pe soțiile si iubitele prietenilor sau patronilor pentru care a lucrat.

Dan Andronic – condamnat definitiv si irevocabil pentru faradelegi impreuna cu un personaj la fel de toxic, falsul Print Paul. Dan Andronic – nepotul unui general securist ajuns adjunct la SIE. Dan Andronic, protejatul dintotdeauna al serviciilor secrete, un simbol al statului paralel, combinagiu politic de la Adrian Nastase pana la Traian Basescu.

Dan Andronic, moralistul care fura nevestele patronilor si invitatul fara scrupule din sufrageriile politice.

Dan Andronic, începuturile – dedesubturile unei familii de securiști

Unchiul jurnalistului Dan Andronic este celebrul Cornel Biris. Fost ofiter de Securitate, în Unitatea „Fantome” (Umbre), recuperat in SIE. La 30 noiembrie 1999, a fost ianaintat la gradul de general de brigada. A fost sef al diviziei pentru analiza crizelor si adjunct al directorului SIE. In februarie 2002, a fost trecut in rezerva.

In perioada in care a coordonat SIE, Cornel Biris, poreclit „Piticu”, alias „Gruber”, l-a incadrat in sistem si pe Dan Andronic, conform afirmatiilor facute de Cornel Nemetzi, colonel in rezerva, fost şef al serviciului de spionaj clasic pe Europa din cadrul Serviciul de Informaţii Externe, în perioada aprilie 1990 – decembrie 1997.

In cadrul acestei brigazi speciale, Unitatea “Fantome”, unchiul lui Dan Andronic s-a ocupat cu pregatirea si dirijarea ofiterilor deplin conspirati, a fantomelor, precum si a ofițerilor care recrutau, instruiau si tineau in legatura fantomele.

Colonel în rezervă, Cornel Nemetzi descrie în cartea sa publicata in 2013, cu lux de amanunte, un episod mai putin cunoscut despre doua personaje extrem de mediatizate in tara noastra. Cartea denumita “Ultimul Curier Ilegal. Memoriile unui spion roman” dezvaluie perioada petrecuta de catre acesta in cadrul SIE, dar si cateva evenimente in care au fost implicate personaje din mass-media romaneasca.

“Chiar înainte cu câțiva ani de campanie electorală, Piticu l-a folosit pe nepotul soției sale, ajuns redactor -șef la un cotidian central, în publicarea de articole defăimătoare la adresa politicienilor de centru-dreapta sau pentru sustragerea din redacție de a unor materiale, scrisori etc prin care se denunțau diferite acțiuni ale fostei securității sau ale SIE”, mentioneaza Cornel Nemetzi.

Trebuie precizat ca “Piticu” evocat in carte de catre autor este chiar fostul adjunct a lui Ioan Talpes de la acea vreme – generalul Cornel Biris.

„După plecarea din SIE a lui Marcu Victor, generalul Vasile Angelescu și-a ales un nou locțiitor în persoana colonelului Biriș Cornel, conspirativ Neacșu Mihai, fost Brezeanu și poreclit “Gruber” înainte de fugă lui Pacepa. Pe acesta l-am cunoscut în anul 1965, când am intrat în școala de ofițeri de miliție din București și l-am reîntâlnit în octombrie 1980, când a fost promovat în unitatea specială 0101. Cornel Nemetzi mai precizează că în “anul 1987, fratele mai mare al lui Cornel Biriș, Radu, care lucra la Direcția de Pașapoarte a fost dat afară datorită comiterii unor fapte de natură penală, care totuși nu au putut fi probate prin flagrant. Cei doi frați fuseseră colegi de an la școală de ofițeri de miliție. Orice ofițer aflat în locul lui Biriș, alias Piticu (înălțimea sa nu atingea 1,60 m) ar fi fost mutat de la unitățile speciale, cu atât mai mult cu cât se descoperise că și soția să avea o rudă apropiată stabilită în străinătate. Era protejat de către organele de contrainformații, fiind rezidentul acestora în unitățile special.”

“Datele pe care le prezint sunt evenimente și întâmplări trăite de către mine în proporție de peste 90%, iar restul, fapte și acțiuni relatate de foști colegi și cunoscuți. Lucrarea ar putea fi considerată ca un adevărat manual de spionaj clasic, întrucât ea prezintă destul de detaliat “ABC-ul” muncii de spionaj, adică modul de recrutare, pregătire, verificare și testarea agenților, căile de trimitere în misiune externă, mijloace de legătură cu rețeaua informativă, explicarea unor noțiuni specifice muncii specifice”, a subliniat Cornel Nemetzi.

„Andronic Dan Cătălin, consultant politic, jurnalist” – În realitate, o săgeată penală fără viitor în presă

Asa a fost prezentat directorul ziarului Evenimentul Zilei intr-un comunicat al DNA (Directia Nationala Anticoruptie, n.r.), cu ocazia retinerii jurnalistului infractor si condamnat penal irevocabil intr-un dosar privind retrocedari ilegale in care este suspectata o frauda de 135 milioane de euro.

Tot asa incepe si prezentarea sa pe pagina de Wikipedia care ii este dedicata: „jurnalist si consultant politic” – doi termeni care nu au cum sa fie alaturati unei persoane care pozeaza in jurnalistul aparator al moralitatii. Culmea este ca, in cazul sau, termenii ii descriu cum nici ca se putea mai bine cariera care a bifat aproape toata presa din perioada post-decembrista si ii marcheaza traseismul prin aproape toate formatiunile politice de dupa comunism.

Dan Andronic a avut, pana de curand, si un blog personal, danandronic.ro, al carui motto era, coincidenta sau nu, „100% politic, 1% manipulare”. Reteta perfecta pentru un copil de suflet al vechii securitati, ajuns jurnalist la comanda statului paralel.

Dan Andronic, omul de casă al statului paralel. Legături strânse cu Florian Coldea – “Sufrageria lui Oprea” – jocul murdar al manipulării

Recent, Gabriel Oprea a facut public un episod marcant din celebra “sufragerie”. Artizanul, spune Oprea, a fost nimeni altul decat Dan Andronic.

“Domnul Andronic este omul care a creat conceptul sufrageriei lui Oprea. El a iesit public in momentul in care i-a convenit și în momentul în care intrase în partidul domnului președinte Băsescu. În 2009 știu că era consilier de campanie. Noi ne-am întâlnit în privat. S-a nimerit să fie acasă la mine mai mulți oameni care ne cunoșteam… printre care și el, el care a fost încântat să vină. Ce să mai faci în seara alegerilor, ne-am uitat și noi. Am fost gazdă, a fost mâncare, am băut un pahar de vin și am comentat alegerile. Fiecare având probabil interesul lui, eu atunci public nu am susținut pe nimeni la acele alegeri. Asta pentru că îmi dădusem demisia din funcția de ministru de Interne, am fost dat afară în mod nedrept de către PSD, nu dau nume… de PSD și eram deputat independent. Public n-am susținut niciun candidat, nu aveam niciun interes politic la momentul acela. Domnul Andronic, care a fost încântat să fie la întâlnire și care spre deosebire de ceilalți participanți avea o idee fixă CĂ TREBUIE ARESTAT DOMNUL VÎNTU. Nimeni nu l-a băgat în seamă”, spunea Gabriel Oprea.

„A, nu-mi spune mie de Andronic. E total neserios. S-a luat legătura cu avocații. Domne, eu cunosc foarte bine situația lui și cu Evenimentul Zilei, el a fost o săgeată, dar se vor ocupa avocații să arate că este un papițoi. O să-i arate adevărata față”, a spus si omul de afaceri George Paunescu.

“Eu sunt un om cunoscut că atunci când îmi dau cuvântul mă țin de el… am ajutat mii de oameni . Am fost amic cu dl Andronic. E indubitabil ce spun eu acum, Dl Păunescu, sub cuvânt de onoare. În 14 august 2015,dl Andronic avea o confuzie, credea el că a doua zi că va fi arestat și credea total în ideea asta. L-am întrebat în glumă ,,și când te arestează?” și el a zis ,,mâine dimineață la ora 6’’. Bine, i-am zis, mâine la ora 6 fără un sfert vii cu mine. A doua zi, pe 15 august am participat cu soția la Sărbătoarea Zilei Marinei Militare, eram Vicepremier pe securitate și ministru de Interne. A venit, l-am luat în mașină împreună cu soția și l-am pus între mine și nevastă-mea. Asta ca dovadă că sunt un om care-mi ajut amicii la greu, era vorba doar să-l sprijin moral. Nimic altceva”, a spus Gabriel Oprea.

“Dar de unde știa că va fi arestat? Un papițoi”, a spus Paunescu.

“ Era în depresie, era confuz. Nu știu detalii, mai mult, e clar că s-a dovedit că era o confuzie că nu s-a întâmplat asta. Eu în schimb mi-am dat seama că e într-un moment greu de depresie și l-am luat și l-am dus la acea activitate unde s-a relaxat și l-am sprijinit moral”, a mai povestit Gabriel Oprea.

Dan Andronic, jocul inimii. Poveste de dragoste cu final (ne)fericit. Dovada ca nu pleaca de nicaieri cu mana goala. Si pe multe a pus mana…

Nici viata amoroasa a jurnalistului penal nu a fost lipsita de controverse. Dupa divortul de prima sotie, i-a cazut cu tronc avocata Monica Comsa, mama a doi copii dintr-o relatie anterioara cu omul de afaceri Gabriel Ionita, („Motanul”), surpriza! – fost prieten extrem de apropiat al lui Dan Andronic.

Jurnalistul țepar Dan Andronic a mai facut subiectul unor scandaluri sentimentale legate de relatia cu fosta sotie a lui Sorin Ovidiu Vintu, Angelica Vintu, in perioada in care Andronic lucra la un proiect media al omului de afaceri.

Angelica Vîntu

Monica Comsa – Fotografie de la nunta din Monaco – SURSA: cancan.ro

