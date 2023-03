Meteorologul Florinela Georgescu estimează că, în această primăvară, temperaturile se vor încadra în normal, însă nu este exclus ca sfârşitul primăverii să vină cu temperaturi caniculare.

„În ultimele zile, am avut temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul acestei perioade. Am simțit cu adevărat că primăvara a venit. Dar de fapt, repet, au fost temperaturi mult prea ridicate și atunci răcirea pe care o așteptăm ne va duce treptat la normalul acestei perioade. Deci, practic nu ceea ce am avut în ultimele zile este normal, ci mai degrabă regimul temic pe care îl vom avea în săptămâna viitoare.

Aceasta înseamnă că, cu variații de la o regiune la alta, de la o zi la alta, maximele termice se vor încadra între 10 si 15 grade. Va fi o vreme destul de schimbătoare și cu scurte episoade cu precipitații slabe, însă și cu episoade cu ceva intensificări ale vântului. Doar că intensificările vântului se vor simți mai ales în weekend, în toate regiunile țării, dar în special în zonele montane cele mai înalte, unde va putea depăși la rafală 100-110 kilometri pe oră”, a spus directorul ANM.

Cum va fi vremea de Paște

„Primele indicații pe care le avem acum ar arăta un regim al temperaturilor apropiat de normal și de asemenea un regim al precipitațiilor mai degrabă spre deficitar. O vreme plăcută din punct de vedere termic, normală pentru a doua jumătate a lunii aprilie, precipitatii care ar putea să lipsească. Primăvara este un anotimp capricios și atunci este foarte greu de spus că în toată perioada de sărbătoare precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire”, a mai spus Florinela Georgescu.