Vremea a fost rece, izolat geroasa noaptea. Cerul a fost mai mult noros ziua, variabil noaptea. Local a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 4.3 l/mp la Moisei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in in zona montana inalta de pana la 43 km. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la Targu Lapus -11 grade si la Sighetu Marmatiei -10 grade.

Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed, cu exceptia DN18, in Pasul Prislop, unde intre km 156 si km 180 se gaseste depus pe partea carosabila un strat de zapada framantata cu grosimea cuprinsa intre 0-2 cm. Tot pe acest sector de drum national, intre km 165 si km 175, vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri. Ceata este prezenta si pe E58, spre Seini. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu 16 utilaje si au raspandit 102 tone sare. Carosabilul sectoarelor de drumuri judetene este curat si umed. Angajatii de la societatea care administreaza sectoarele de drumuri judetene au intervenit cu 28 utilaje si au imprastiat 409 tone material antiderapant. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost variabile, influentate de fenomenele de iarna. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Mara, Barsau, Lapus, Suciu, Cavnic si Nistru. Sunt formate poduri de gheata cu ochiuri pe raurile Iza, Botiza si Mara. Curg sloiuri de gheata pe raurile Viseu, Lapus si Somes. Exploatarea amenajarii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Stratul de zapada masoara 13 cm in Baia Borsa, 12 cm la vf. Iezer 10 cm la Moisei, 8 cm in Poiana Borsa si Valea Vaserului, 6 cm la Sacel si in Pasul Gutai, 5 cm la Cavnic, Baiut, Grosii Tiblesului, Bicaz, Buciumi, 4 cm pe Valea Viseului, Bistra, Sighetu Marmatiei, Targu Lapus, Sieu, Razoare, Lapusel, Firiza 3 cm in Baia Mare, Ocna Sugatag, Salsig, Leordina. Sunt asigurate serviciile de utilitate publica. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -13 grade la Vf. Iezer, -12 grade la Targu Lapus si Sighetu Marmatiei -11 grade in Baia Mare, Seini, Somcuta Mare -9 grade in Pasul Prislop si Pasul Gutai, -8 grade in Baia Sprie, -7 grade la Ocna Sugatag si Cavnic -6 grade la Borsa, Viseu de Sus.

Vremea va fi frumoasa, dar rece noaptea si dimineata, local geroasa. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 2 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -13 si -8 grade. Izolat, in zonele joase, vor fi conditii de ceata asociata cu depunere de chiciura. Avand in vedere temperaturile negative din cursul noptii si al diminetii CJSU recomanda cetatenilor sa nu se deplaseze in afara fara manusi, caciula, fular, sosete groase. Persoanele cu afectiuni cardio-respiratorii reprezintă o alta categorie care trebuie sa se fereasca de frig pentru ca expunerea indelungata la temperaturi extreme negative poate agrava aceste boli. Trecerea bruscă de la ger la caldura poate, de asemenea, favoriza probleme de sanatate. Temperaturile extreme negative pot cauza degerături, hipotermii sau boli respiratorii.

Conform specialiștilor în medicina, organismul uman tinde sa isi mentina o temperatură constanta prin autoreglare, insa cu toate acestea, dacă temperatura mediului devine tot mai scazuta, cu atat mai mare este pierderea termică. Daca la vremea geroasă se adaugă fenomene ca umezeala, vant sau alti factori, acest proces creste exponential. Pentru a preveni producerea unor situatii de urgenta (incendii) solicitam populatiei sa nu utilizeze instalatii improvizate de incalzire care pot pune in pericol viata cetatenilor, bunurile materiale ale persoanelor juridice și fizice. Se va acorda in aceste zile cu temperaturi extreme negative o atentie deosebita persoanelor fara adapost care sunt vulnerabile la ger.