S-a dat alarma astăzi în Sighetu Marmației după ce o casă a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, de prim ajutor dar și ale poliției. Două persoane care se aflau în casă au fost evacuate de pompierii sigheteni și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Fumul gros care ieșea din casă a fost observat de câțiva trecători care au sunat la 112. În momentul incendiului în casă se aflau un bărbat și o bătrână imobilizată la pat care au fost evacuți imediat de pompieri.

”Noi am ieșit că tare mare fum am văzut și apoi am văzut că vine salvarea și pompierii și apoi am zis că aici e bai ceva”, a spus un vecin.

”Am fost sesizați să intervenim pentru stingerea unui incendiu. La sosirea echipajelor în casă erau două victime, un bărbat și o femeie care erau în imposibilitatea de a se evacua. După ce vom lichida incendiul o să cercetăm cauza, în momentul de față nu ne putem pronunța. Sunt afectate de incendiu 2 camere datorită fumului și o cameră arsă în totalitate”, a spus Adrian Vlașin, comandantul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației.

Femeia a fost preluată de un echipaj SMURD care i-a acordat primul ajutor iar bărbatul de un echipaj de ambulanță. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul.