Prelungirea stării de alertă va fi anunțată săptămîna viitoare, a anunțat joi seară premierul Ludovic Orban. Șeful Executivului a prezentat noile măsuri de relaxare ce urmează să fie luate din 15 iunie.

Măsurile de relaxare aplicate din 15 iunie

„Am decis să propunem pentru hotărârea de Guvern reluarea unor activități și alte măsuri de relaxare.

– Despre izolarea la domiciliu, pentru cei care vin din alte tari, Institutul de Sănătate Publică va aplica o metodologie nouă si se va acorda un coeficient al nivelului de răspândire a virusului in ultimele 14 zile.

Țările cu un coeficient sub 5 vor intra in masura de exceptare de la obligatia de izolare la domiciliu de 14 zile pentru cei care vin din aceste tari. Cum este Austria, Bulgaria, Grecia si altele cu un nivel redus de raspandire a virusului.

– Traficul aerian va putea fi reluat în baza deciziei Comitetului Național pentru Situatii de Urgenta, pe baza evaluării făcute de Institutul de Sănătate Publică.

Daca sunt romani care pleaca intr-un sejur de 7 zile , cand se intorc nu mai intra in izolare daca merg in una din tarile exceptate.

– Activitatile economice. Comitetul CNUS propune reluarea activitatii in spatiile cu mai mutle magazine, respectiv in mall-uri.

Se va păstra interdictia in cazul cinematografelor, restaurantelor din spatiile inchise, de asemenea salile de jocuri, locuri de joaca.

– Se va relua activitatea de tratament balnear, prin ordin al ministrului Sanatatii.

– Odată cu incheierea scolii va inceta masura de sprijin instituita pe perioada suspendarii care a permis parintilor sa stea cu copilul beneficiind de plata a 75% din salariu.

Aceasta forma de sprijin care a functionat in starile de urgență si alerta va inceta, si familiile active vor fi in situatia extrem de dificila sa gaseasca o solutie sa aiba grija de copii.

Daca nu vor putea fi astfel de solutii, permitem redeschiderea gradinitelor, afterschool care functioneaza normal pe perioada verii.

– Se va permite creșterea numarului de persoane la 6, inclusiv pentru activitatile sportive si recreative in aer liber.

– Se permite reluarea activitatilor pentru jocurile de noroc: Loteria, casele de pariuri, care prezinta un risc epidemiologic relativ scazut.

– Se reia activitatea in piscine exterioare, nu interioare, odata cu venirea sezonului cald , estival . Am vazut ca exista un aflux foarte mare pe litoral si la munte in aceasta perioada”, a declarat premierul Ludovic Orban la începutul ședinșei de Guvern de joi.

Decizia prelungirii stării de alertă va fi luată săptămâna viitoare, nu astăzi

„Nu vom lua astazi decizia aprelungirii stării de alertă, ci saptamana viitoare, la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alerta.

Vom avea sedinta de guvern saptamana viitoare.

Starea de alerta este instituita pana in 16 iunie inclusiv, vom adopta HG pana la expirarea perioadei, va fi publicta in Monitorul Oficial in cursul zieli de 16 iunie.

Starea de alerta e indispensabila pentru a putea mentine toate reglemetarile in vigoare – HG, ordine de ministru, necesare pentru a garanta protectia si viata cetatenilor, ca e vorba de loc de munca, transport in comun, spatii comerciale pentru care exista reglementari pentru a feri romaniide infectarea cu coronovirus.

Prelungirea starii de alerta nu e decizie politica, este sustinuta de aproape toti specialistii aalturi de care am muncit si care considera ca e singura solutie reala sa aiba la dispozitie toate instrumentele pentru a tine sub control raspandirea acestui virus”, a menționat Ludovic Orban.

Sursa: Realitatea de Salaj