Alertă hidrologică. Cod galben și Cod portocaliu de inundații, până sâmbătă la prânz

Hidrologii au emis, vineri, noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de inundații, cu posibile depășiri ale Cotelor de apărare, valabile până sâmbătă la prânz în 13 bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că în intervalul 3 iulie, ora 12:00 - 4 iulie, ora 9:00, va fi Cod portocaliu de viituri pe râurile Teleorman - bazin amonte S.H. Tătărăstii de Sus (județele: Argeș și Teleorman), Râul Negru (județele: Covasna, Harghita și Brașov) și Putna - bazin superior (județul Vrancea),Potrivit hidrologilor, până sâmbătă, la ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundații, ce vizează râurile din bazinele hidrografice: Vișeu - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Mureș - bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluență cu râul Arieș (județele: Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud), Arieș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș - amonte confluență cu râul Târnava (județele: Mureș și Alba), Târnava Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Mureș, Sibiu, Brașov și Alba) și Târnava Mică - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Mureș și Alba).
Fenomene hidrologice importante se vor semnala și pe: Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava - amonte S.H. Brănișca (județele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman), Vedea (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov), Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov) și Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița).
De asemenea, Codul galben va viza următoarele cursuri de apă: Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Buzău și Vrancea), Putna (județul Vrancea), Trotuș - bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Bistrița - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava, Neamț, Harghita și Bacău), Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele: Suceava și Neamț), Suceava (județul Suceava), Bârlad - bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea), Siret - afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci (județul Galați), Jijia (județele: Botoșani și Iași), Prut - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Fălciu (județele: Vaslui și Galați) și râurile din Dobrogea (județele: Tulcea și Constanța).