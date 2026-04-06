Autoturism furat din Austria, găsit de polițiști în Maramureș. Un alt caz, depistat la granița din Iași

Polițiștii de frontieră din Vișeu de Sus, împreună cu cei din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, au descoperit sâmbătă un autoturism declarat furat din Austria. Este vorba despre un VW 4x4, fabricat în 2018, evaluat la aproximativ 25.000 de euro.

Descoperirea a fost făcută în urma unei percheziții desfășurate în localitatea Vișeu de Sus, într-un dosar penal deschis pentru tăinuire. Verificările au arătat că mașina figura ca fiind furată din Austria în data de 26 martie 2026. Autoturismul a fost indisponibilizat și dus la sediul instituției, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Caz similar la granița cu Moldova: mașină furată din Italia, oprită în Iași

Un alt caz a fost descoperit la punctul de trecere a frontierei Stânca, din județul Iași. Polițiștii au identificat un autoturism furat din Italia, dar înmatriculat în Belgia. La volan se afla un cetățean bulgar, care le-a spus autorităților că nu știa că seria vehiculului fusese modificată. Și în acest caz au fost demarate verificări pentru a stabili toate circumstanțele și eventualele responsabilități.