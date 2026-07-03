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Actualitate· 2 min citire
Circulația pe Transalpina, în zona Barajului Tău, reluată pe ambele sensuri
Circulația pe Transalpina s-a reluat / Alba24
Publicat3 iul. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
Soferii sunt îndemnați să conducă prudent.
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