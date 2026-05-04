Decizie controversată în SUA: administrația Donald Trump suspendă zeci de proiecte eoliene invocând probleme de securitate

Administrația condusă de Donald Trump a decis să suspende dezvoltarea mai multor proiecte eoliene terestre din Statele Unite, invocând posibile riscuri la adresa securității naționale, potrivit unui articol publicat de Financial Times.

Măsura afectează aproximativ 165 de proiecte amplasate pe terenuri private, aflate în diferite etape — de la faza de aprobare finală până la negocieri în desfășurare. Decizia are la bază analize realizate de Pentagon, care evaluează impactul acestor instalații asupra sistemelor de apărare.

În ultimele luni, dezvoltatorii din domeniu au semnalat întârzieri majore, lipsă de răspuns din partea autorităților și blocarea procesării documentațiilor necesare.

Potrivit unor scrisori transmise în luna aprilie, Pentagonul își revizuiește procedurile prin care sunt analizate proiectele energetice, ceea ce a dus la suspendarea temporară a multor inițiative.

Printre principalele probleme invocate se numără posibile interferențe ale turbinelor eoliene cu sistemele radar, un argument folosit și în trecut de autorități și care a generat inclusiv dispute în instanță cu dezvoltatorii.

Reprezentanții industriei energiei regenerabile, inclusiv American Clean Power Association, nu au oferit deocamdată un punct de vedere oficial, iar informațiile nu au fost confirmate independent.

Decizia vine într-un context tensionat, în care Donald Trump a criticat frecvent energia eoliană, pe care o consideră ineficientă, costisitoare și inestetică, poziție care a dus, în timp, la numeroase obstacole pentru dezvoltatorii din acest sector.