Șofer sancționat drastic după patru depășiri neregulamentare pe DN1C. Prins din elicopter

Un șofer de 41 de ani, din județul Maramureș, a fost sancționat sever de polițiștii rutieri clujeni după ce a fost surprins efectuând patru depășiri neregulamentare în mai puțin de zece minute, pe DN1C.

Incidentul a avut loc ieri, în jurul orei 15.30, între localitățile Câțcău și Dej, pe sectoare de drum unde depășirea era interzisă prin marcaj longitudinal continuu.

Abaterile au fost observate cu ajutorul unui elicopter al Ministerului Afacerilor Interne, care a sprijinit activitățile de monitorizare a traficului rutier desfășurate pe acest drum național. După identificarea manevrelor periculoase, șoferul a fost oprit de echipajele Biroului Rutier Dej, potrivit emararamures.ro .

Acțiunea de control a fost organizată de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în intervalul 10.30–17.30, având ca scop prevenirea și combaterea abaterilor grave de la regimul circulației rutiere. În urma celor constatate, bărbatul a rămas fără permis de conducere pentru 240 de zile și a primit o amendă în valoare de 4.860 de lei.

Cazul evidențiază riscurile majore generate de depășirile neregulamentare, mai ales pe drumurile naționale intens circulate, unde astfel de manevre pot provoca accidente grave.