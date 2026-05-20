Femeie din Timișoara, în stare gravă după ce a sărit de la mansardă în timpul unui incendiu
Smurd - Pompieri
O femeie în vârstă de 72 de ani, medic de familie din Timișoara, a ajuns în stare critică după ce a sărit de la mansarda locuinței sale, în urma unui incendiu puternic care a cuprins clădirea.
Potrivit primelor informații, femeia a încercat să se salveze din calea flăcărilor, iar la sosirea echipajelor de intervenție a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde este internată în stare foarte gravă.
În același incident, un bărbat a fost rănit după ce s-a tăiat la o mână într-un geam spart și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Pompierii au intervenit timp de peste două ore pentru stingerea incendiului, însă operațiunea a fost îngreunată de presiunea scăzută a apei la hidranți. Cauza izbucnirii focului nu a fost încă stabilită și este în curs de investigare.
