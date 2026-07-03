Maramureș Coffee Festival revine la Muzeul Satului din Baia Mare

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 iul. 2026, 08:19

Cea de-a doua ediție a Maramureș Coffee Festival va avea loc în weekendul 4–5 iulie, la Muzeul Satului din Baia Mare, unde vizitatorii sunt invitați să petreacă două zile într-un decor tradițional, completat de aroma cafelei de specialitate și de un program variat de activități.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cafeafestival