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Actualitate· 1 min citire
Maramureș Coffee Festival revine la Muzeul Satului din Baia Mare
cafea
Cea de-a doua ediție a Maramureș Coffee Festival va avea loc în weekendul 4–5 iulie, la Muzeul Satului din Baia Mare, unde vizitatorii sunt invitați să petreacă două zile într-un decor tradițional, completat de aroma cafelei de specialitate și de un program variat de activități.
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