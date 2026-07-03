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Maramureș Coffee Festival revine la Muzeul Satului din Baia Mare

cafea

cafea

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 iul. 2026, 08:19

Cea de-a doua ediție a Maramureș Coffee Festival va avea loc în weekendul 4–5 iulie, la Muzeul Satului din Baia Mare, unde vizitatorii sunt invitați să petreacă două zile într-un decor tradițional, completat de aroma cafelei de specialitate și de un program variat de activități.

Organizatorii au pregătit degustări de cafea de specialitate oferită de unele dintre cele mai apreciate prăjitorii, competiții și demonstrații susținute de barista, ateliere tradiționale și întâlniri cu artizani, concerte, dar și un Treasure Hunt destinat celor care își doresc o experiență interactivă.

Festivalul își propune să ofere participanților ocazia de a descoperi armonia dintre patrimoniul cultural al Maramureșului și cultura cafelei de specialitate, într-un cadru relaxant, în mijlocul naturii, chiar în inima municipiului Baia Mare.

Accesul la eveniment se va face pe bază de bilet, disponibil online, iar organizatorii anunță că muzeul va fi închis pentru vizitare începând de vineri, de la ora 14:00, pentru pregătirea festivalului. În zilele de sâmbătă și duminică, accesul în incinta Muzeului Satului va fi permis exclusiv participanților la Maramureș Coffee Festival.

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