Negocieri de ultimă oră: Bogdan Ivan intervine în criza de la Complexul Energetic Oltenia
Tensiunile de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) au ajuns la masa negocierilor. Bogdan Ivan a invitat o delegație a sindicaliștilor la discuții cruciale privind programul de restructurare și protecția socială a angajaților, în contextul în care lideri politici locali precum Ilie Bolojan au absentat de la întrevedere.
Dialog direct pentru viitorul angajaților
În fața sediului ministerului Energiei, acolo unde protestatarii își strigă nemulțumirile, Bogdan Ivan a făcut un apel la calm și organizare, solicitând formarea unui grup de 10 reprezentanți care să urce la masa tratativelor. Ministrul a subliniat că, deși l-a invitat pe Ilie Bolojan pentru a discuta soluții regionale, acesta nu a putut onora invitația, fiind trimis în schimb un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.
„Ce ține de mine, voi face. Ce ține de Guvern, vă va comunica reprezentantul premierului, care este deja sus la discuții”, a declarat acesta, încercând să delimiteze responsabilitățile administrative.
Prioritate pentru întreținătorii de familie și soluții pentru pensionari
Discuțiile se concentrează pe două puncte critice care au generat revolta angajaților CEO. Ministrul a garantat că angajații care sunt unic întreținător de familie vor avea prioritate în păstrarea locurilor de muncă. Fiecare caz va fi analizat individual pentru a evita dramele sociale.
În urma discuțiilor cu Ministerul Muncii, au fost mobilizați experți de la ANOFM și secretarul general al ministerului pentru a soluționa blocajul formularelor care îi trimiteau pe viitorii pensionari acasă fără un statut clar.
Echipa de negociere este una complexă, incluzând „oamenii de bază” ai ministrului muncii, pentru a se asigura că orice restructurare de la Complexul Energetic Oltenia este însoțită de măsuri de protecție reală. Obiectivul este găsirea unui echilibru între planul de decarbonizare și siguranța financiară a miilor de familii care depind de activitatea CEO.
