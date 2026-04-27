Bărbat împușcat accidental de fiul său, într-o pădure din Borșa. Tânărul nu avea permis de armă

Un bărbat de 62 de ani a fost rănit după ce a fost împușcat cu o armă de vânătoare, într-o zonă împădurită din apropierea orașului Borșa, județul Maramureș. Incidentul a avut loc duminică, în zona cunoscută de localnici sub denumirea de Pădurea Plopilor, unde se aflau mai multe persoane.

Poliția a fost sesizată de martori, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În urma incidentului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au început cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care bărbatul a fost rănit.

Principalul suspect este fiul victimei, un tânăr de 26 de ani. Potrivit IPJ Maramureș, acesta ar fi folosit o armă de vânătoare cu alice și și-ar fi rănit accidental tatăl. În urma probelor administrate, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

El este cercetat pentru violență în familie, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Verificările făcute de polițiști au arătat că tânărul nu era autorizat să dețină sau să folosească arme de vânătoare.

Persoanele aflate în pădure au susținut că nu participau la o partidă de vânătoare, ci căutau coarne de cerb.