Un bărbat din Cavnic, reținut după ce și-ar fi agresat mama de 86 de ani

Un bărbat de 61 de ani din Cavnic a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, într-un dosar penal privind infracțiunea de violență în familie. Cazul este instrumentat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cavnic, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.

Polițiștii au fost sesizați pe 25 aprilie să intervină la un imobil din localitate, unde s-ar fi aflat o femeie victimă a unei agresiuni. La fața locului, oamenii legii au identificat o femeie de 86 de ani, care prezenta urme de violență la nivelul capului și membrelor.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că femeia ar fi fost agresată fizic, în repetate rânduri, chiar de fiul său. Potrivit polițiștilor, aceste episoade nu ar fi fost sesizate anterior de victimă.

Pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Ulterior, acesta a fost dus la sediul poliției, iar pe baza probelor administrate a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.