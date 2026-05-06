Nicușor Dan începe negocierile cu partidele după căderea Guvernului. Cine vine primul la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan începe miercuri o serie de consultări informale cu liderii partidelor care au făcut parte din guvernare, în contextul crizei politice declanșate după demiterea Executivului.

Primii așteptați la Palatul Cotroceni sunt Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Ilie Bolojan, liderul PNL.

Consultările vin la o zi după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”, ducând la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Este al șaptelea premier demis prin acest mecanism după 1989.

În urma votului, PNL a decis să intre în opoziție. Liberalii au adoptat o rezoluție prin care cer social-democraților să își asume guvernarea, în condițiile în care au contribuit decisiv la răsturnarea Executivului.

La rândul său, Ilie Bolojan a transmis că decizia partidului confirmă direcția liberală și intenția de a construi un proiect politic axat pe modernizare, fără privilegii și fără sinecuri.

În perioada următoare, consultările de la Cotroceni ar urma să contureze posibile scenarii pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui viitor guvern.