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Actualitate· 1 min citire
Operațiune de salvare în Munții Măcinului. Patru persoane au fost găsite după cinci ore de căutări
Poliție
Patru persoane, printre care și o minoră, au fost recuperate în siguranță sâmbătă dimineață, după ce s-au rătăcit în timpul nopții pe un traseu din Munții Măcinului, în județul Tulcea.
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