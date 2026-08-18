Vladimir Putin, mesaj dur pentru Marea Britanie: Rusia avertizează asupra unor „consecințe inevitabile”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 20:11

Rusia a lansat un nou avertisment la adresa Marii Britanii, după apariția unor informații potrivit cărora Ucraina ar fi folosit drone de fabricație britanică pentru a efectua atacuri la distanță asupra unor ținte aflate pe teritoriul rus.

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