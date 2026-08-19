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Dunărea pierde tot mai mult din debit. Ce arată cele mai noi prognoze de la INHGA

Dunărea pierde tot mai mult din debit

Dunărea pierde tot mai mult din debit

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat19 aug. 2026, 09:26
SursăAgerpres

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se menține la 1300 m3/s în următoarele trei zile, urmând ca, până în 25 august, să ajungă la 1350 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s), arată prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere ușoară.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Ministerul Energiei a anunțat, în repetate rânduri, că Sistemul Electroenergetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea Unității 2 de la Cernavodă, printre care producția eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 și producția hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică.

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