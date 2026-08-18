Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare. Programul pregătit de Ministerul Mediului

Ministerul Mediului a pus în consultare publică proiectul unui nou program prin care românii care produc energie electrică pentru propriul consum vor putea primi finanțare pentru instalarea unor baterii de stocare.
Programul va fi derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu și are un buget total de 400 de milioane de lei. Beneficiarii vor fi persoanele fizice care au statut de prosumator și dețin deja un sistem fotovoltaic racordat la rețeaua electrică.
Finanțarea acordată pentru un sistem de stocare poate ajunge la 15.000 de lei, TVA inclus. Suma nu poate depăși însă 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate și nici 75% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Asta înseamnă că beneficiarii vor trebui să suporte din fonduri proprii cel puțin 25% din valoarea investiției eligibile.
Programul se adresează tuturor persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent de modul în care și-au instalat panourile fotovoltaice. Astfel, pot fi eligibili atât cei care au beneficiat anterior de finanțări prin programele AFM, cât și cei care și-au cumpărat sistemele din bani proprii.
Bateriile finanțate prin acest program trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 12 kWh. Sistemele trebuie, de asemenea, să fie dimensionate în funcție de producția de energie și de necesarul de consum al fiecărei gospodării.
Scopul programului este ca energia produsă de panourile fotovoltaice în timpul zilei să nu fie pierdută sau livrată integral în rețea, ci să poată fi stocată și folosită ulterior.
Practic, energia acumulată în baterii pe timpul zilei ar putea fi utilizată seara, atunci când producția panourilor scade, iar consumul gospodăriilor crește.
Ministerul Mediului susține că dezvoltarea sistemelor de stocare poate avea efecte și asupra întregului sistem energetic. Prin utilizarea energiei produse local la orele de consum ridicat, presiunea asupra rețelei poate fi redusă, iar necesarul de energie importată în perioadele de vârf poate scădea.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că decizia de a concentra finanțarea pe stocarea energiei vine în contextul creșterii rapide a numărului de prosumatori și a capacității de producție fotovoltaică din România.
În cadrul programului vor putea participa instalatori care dețin atestate ANRE corespunzătoare și care îndeplinesc condițiile stabilite în ghidul de finanțare.
Deocamdată, proiectul se află în etapa de consultare publică. După finalizarea acestei perioade și organizarea dezbaterilor cu reprezentanții industriei, programul urmează să fie lansat oficial.
Prin noua schemă de finanțare, autoritățile urmăresc să încurajeze prosumatorii să investească în baterii și să folosească mai eficient energia produsă de propriile panouri fotovoltaice.