Scandal terminat în cătușe într-o comună din județul Maramureș

Patru tineri cu vârste între 21 și 27 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma unui scandal petrecut pe o stradă din localitatea Budești, județul Maramureș.

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 iunie 2026, în jurul orei 03:20, când polițiștii din Cavnic și de la Secția 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au identificat un grup de persoane recalcitrante, aflate sub influența alcoolului.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că între șapte persoane, cu vârste cuprinse între 17 și 38 de ani, ar fi izbucnit un conflict în timpul căruia acestea s-ar fi agresat fizic reciproc și ar fi tulburat ordinea publică. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă nu a fost transportată la spital.

Cei implicați au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea celor patru tineri, urmând ca aceștia să fie prezentați magistraților pentru stabilirea unei alte măsuri preventive.