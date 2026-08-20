Alertă națională: mâncarea s-ar putea scumpi cu până la 10%

Publicat 20 aug. 2026, 18:28 Actualizat 20 aug. 2026, 18:29 Sursă Realitatea PLUS

Criză fără precedent în agricultură din cauza secetei! Experții din industria alimentară spun că produsele de bază s-ar putea scumpi cu până la 10 la sută. Echipa REALITATEA PLUS a fost în comuna Lungulețu din județul Dâmbovița și a stat de vorbă cu agricultorii. Mulți dintre ei spun că au crescut costurile de producție, nu au sisteme de irigații, iar crescătorii de oi se revoltă și amenință că vor protesta la Guvern la jumătatea lunii septembrie.

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